Emergenza Coronavirus. Anche il calcio in difficoltà. Momento delicato. Calciatori a casa, in ferie per necessità rispettando per quel che si può le indicazioni dei preparatori atletici delle squadre giusto per non perdere la forma fisica. Ve l’abbiamo raccontato, il termine ultimo per la ripresa del campionato di A e di B è il 9 maggio per finire il 30 giugno. Altrimenti c’e l’idea di lavorare per ottenere una deroga e far scadere i contratti dei calciatori, dei diritti televisivi e delle sponsorizzazioni il 15 luglio. I professionisti hanno diritto formalmente a quattro settimane di ferie. E se non fosse possibile continuare ad allenarsi in gruppo a causa della pandemia le società potrebbero tentare una riduzione degli emolumenti ai tesserati, magari graduale e che non riguarderebbe coloro i quali hanno contratti al minimo federale o sotto una determinata soglia. Si, se non si dovesse proseguire c’è l’idea di ridurre gli stipendi. Ma è la peggiore delle ipotesi e ci sarebbe da fare i conti con l’AIC che al momento non sembra gradire questa soluzione. Inoltre ad oggi si valuta la ripresa degli allenamenti in maniera anomala: lavoro senza palla, rispettando la distanza di un metro e l’accesso negli spogliatoi a gruppi di quattro. In attesa di tornare in campo. Tutto ciò è ovviamente subordinato all’evolversi della pandemia. Nelle prossime ore nuovi contatti tra i vari club e le istituzioni, rigorosamente in conference call. Sul tavolo il futuro del calcio italiano. In attesa di debellare il Covid-19...