TMW - Craiova, su Pigliacelli gli occhi di Cagliari e Parma

© foto di Federico Gaetano

Protagonista in campo e beniamino dei tifosi del Craiova, Mirko Pigliacelli riscuote consensi anche in Serie A. Si accende il mercato per il portiere ex Trapani e Pescara, Pigliacelli è un’idea del Cagliari, verrebbe preso in seria considerazione se dovesse partire Cragno. E potrebbe pensarci anche il Parma, da stabilire quale sarà il futuro di Sepe e intanto è stato proposto Dragowski. Pigliacelli nome caldo per il mercato, Cagliari e Parma alla finestra...