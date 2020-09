tmw Crotone, per la difesa piace Sutalo. A breve incontro con il Lecce per Falco

Interesse del Crotone per Bosko Sutalo, centrale di proprietà dell’Atalanta, titolare nell’ultima gara di campionato vinta dalla squadra di Gasperini con il Torino. Sempre vivo l’interesse per Sebastiano Luperto, che però piace anche al Genoa. In attacco invece è previsto nelle prossime 48 ore un incontro con il Lecce per Filippo Falco.