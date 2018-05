TMW - Cutrone: "Doppia cifra, che gioia. Italia, mi metterò in mostra"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dieci gol alla prima in Serie A per Patrick Cutrone, che ieri chiude la sua stagione con una doppietta. Oggi l'attaccante del Milan è protagonista della presentazione del Memorial Niccolò Galli, a Firenze: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo che ci eravamo prefissati, siamo contenti".

La stagione si chiude con una bella doppietta.

"Sono felicissimo di aver raggiunto la doppia cifra in campionato. Come ho sempre detto questi gol sono frutto del lavoro della mia squadra, ringrazio i miei compagni".

Che voto ti dai?

"Io non mi giudico, faccio giudicare gli altri. Però sono veramente felice di questa annata".

Sei stato la sorpresa della stagione.

"Non lo so, per me è stata una grandissima emozione giocare per questa squadra e in questo stadio".

Gattuso dice che devi migliorare a livello di disciplina tattica.

"Il mister giustamente vuole che migliori, dice che ho ampi margini per farlo e sono d'accordo. Ne parleremo in allenamento, lavorerò duro".

Qual è lo step che devi fare adesso?

"Non lo so, però lavorerò su ogni aspetto per migliorarmi".

Ritrovi l'Under 21.

"Alla fine è sempre una nazionale importante, darò il massimo come ho sempre fatto e cercherò di farmi vedere dal nuovo ct".

Tu e Chiesa il futuro della nazionale italiana?

"Fede sa cosa penso di lui, è molto forte e un grande giocatore in prospettiva. Al futuro non ci penso, penso al presente".

Paragonato spesso a Inzaghi, ieri hai ricordato Van Basten.

"Questi paragoni sono un po' esagerati. Parliamo di grandi campioni e io sono ancora all'inizio".

Un sogno per la prossima stagione?

"Sono tanti. Champions, scudetto, sono tanti, quelli di ogni calciatore".