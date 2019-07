TMW - Cutrone in partenza: "Fa un certo effetto lasciare il Milan"

Fonte: Thomas Rolfi

"Se sono rimato male? Beh, avete visto anche voi...". Patrick Cutrone, poco prima della partenza per l'Inghilterra (lo attende il Wolverhampton), ha rilasciato queste parole con cui chiude l'esperienza al Milan: "L'esperienza in Premier? Io sono pronto e sempre carico. I tifosi rossoneri? Leggere i messaggi dei tifosi del Milan mi ha fatto effetto, vuol dire che ho lasciato qualcosa di positivo. Gli auguro il meglio, gli voglio bene. L'addio al Milan? Fa effetto anche a me, ma la vita è così, vanno prese delle decisioni. Cercherò di fare del mio meglio. Il prossimo obiettivo? Adesso penso solo ad integrarmi e a fare bene lì".