TMW - D'Amico su Giovinco: “Nazionale? Più di così non sa cosa fare”

Intercettato da Tuttomercatoweb.com al Wyscout Forum di Londra, l'agente Andrea D'Amico ha parlato di Sebastian Giovinco. “Toronto ha fatto il record di punti nella stagione regolare, ha vinto nella semifinale di conference contro New York Red Bulls e ora c'è la finale con Columbus. L'anno scorso sono andati in finale di MLS, considerando che Toronto non si era mai qualificato ai playoff prima di lui penso sia stato un acquisto importante. Una franchigia costava 15 milioni di dollari, ora 150. E' possibile un ritorno in Nazionale? La speranza ce l'ha qualunque giocatore italiano, perché è un onore. Bisognerebbe chiedere al mister. Lui lo ha detto, più di così non sa cosa fare, per il resto ci penserà Ventura", ha detto il procuratore.