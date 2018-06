TMW - Dalla Juve il primo colpo per Inzaghi: Bologna in pole su Favilli

© foto di Federico Gaetano

Il ritorno alla Juve, il ritiro e la tournée coi bianconeri, poi il futuro. Che con ottime probabilità sarà al Bologna. È questo il percorso che aspetta Andrea Favilli: oggi Ascoli e Juventus hanno definito il ritorno a Torino del giovane centravanti, che ha già vestito i colori della Vecchia Signora in prestito ai tempi della Primavera. In giornata effettuerà le visite mediche, in estate rimarrà sicuramente con la Juve in ritiro e in tournée. Poi? In netto vantaggio c’è il Bologna, che si è mosso prima e ha bruciato la concorrenza. Chievo e SPAL restano alla finestra, ma i felsinei hanno già pronto il centravanti da regalare a Pippo Inzaghi.