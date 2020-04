tmw Dario Silva: "Bentancur maturo. Vorrei cambiasse squadra per essere più protagonista"

Tanti i temi toccati nelle lunga intervista a Tuttomercatoweb.com con Dario Silva, uruguaiano ex attaccante del Cagliari. Non sono mancati i giudizi su alcuni suoi connazionali, tra questi Rodrigo Bentancur. "E' un giocatore maturo ma ora mi piacerebbe che cambiasse squadra per provare ad essere più protagonista. Nella Juve si è guadagnato il suo spazio ma ci sono tantissimi ottimi calciatori che lottano per un posto. Lo dico anche per la sua carriera".

Godin invece ha trovato difficoltà in Italia: perché?

"Ho sempre detto che spesso per chi arriva in Italia dalla spagna può incontrare delle difficoltà. E' un calcio diverso. Per chi invece va in Spagna dall'Italia i problemi sono inferiori".

Altro uruguaino: Caceres.

"Forte, lo vorrei sempre nelle mie squadre perchè può giocare ovunque".

Sorpreso dal suo connazionale Nandez?

"No, sapevo quanto era forte. Lo seguivo al Nacional e anni fa lo avevo suggerito anche al Malaga. Ero convinto che sarebbe diventato un gran calciatore e non a caso fa parte anche della nazionale. Gli uruguaiani danno sempre tutto, ci mettono la faccia. Tutti hanno fame e sanno che in quei 10-12 anni di carriera bisogna fare il massimo"