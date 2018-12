TMW - Darmian proposto a Inter e Lazio. A giugno è a parametro zero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Darmian può essere un'occasione per il mercato estivo delle big italiane. Nei giorni scorsi il difensore destro è stato proposto a Inter e Lazio, ricevendo però delle risposte tiepide. I nerazzurri stanno ancora valutando Sime Vrsaljko - arrivato in prestito con diritto di riscatto e fermato da alcuni problemi fisici - mentre alla Lazio piacciono Zappacosta e Hateboer.

QUESTIONE CONTRATTUALE - Darmian va a scadenza il 30 giugno del 2019 e percepisce 60 mila sterline a settimana, più di 3 milioni di euro. Cifre fuori parametro per le medio-piccole. Le altre big però sono a posto: la Juventus ha Cancelo (e De Sciglio), il Napoli Hysaj e Malcuit (più Maksimovic, il Milan Conti e Calabria (forse anche Abate), la Roma ha Florenzi.

PISTE ESTERE - Nei giorni scorsi però ci sono stati degli interessamenti dal Fulham di Claudio Ranieri - che può prenderlo anche in prestito per sei mesi e poi provare a convincerlo a rimanere - e il Valencia, che però per ora sarebbero secondarie per Darmian, che ha voglia di tornare in Italia dopo un periodo lungo in Premier League.