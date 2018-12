TMW - De Jong, il Psg non ha ancora chiuso: tutti i top club pazzi di lui

Tutti pazzi per Frenkie De Jong. Il centrocampista dell’Ajax è nel mirino di tutto il mondo del calcio che conta, e da più parti sembrano avere indirizzato il suo destino verso Parco dei Principi con un esborso da record programmato dal Paris Saint Germain. In realtà gli scenari sono diversi, senza preclusione di possibilità per le altre società di massimo calibro che hanno intenzione di farsi sotto per fare proprio il talento più esaltante del calcio mondiale. E’ vero, il Psg dal punto di vista economico non ha rivali, ma una decisione non è ancora stata presa e i corteggiatori di grande livello e blasone non mancano di certo. L’ennesimo trasferimento da record del Super agente Hasan Cetinkaya, uno dei nuovi padroni del calcio ai massimi livelli, è pronto ad essere programmato. Senza fretta, per il bene del centrocampista moderno più prezioso che il calcio attuale abbia prodotto.