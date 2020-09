tmw De Rossi sulla Fiorentina: "Sarebbe un'opportunità gigante. Ci andrei a piedi"

Daniele De Rossi, premiato a Soriano nel Cimino con il "Premio Calabrese", ha parlato anche dell'interessamento da parte della Fiorentina: "Diciamo che sono molto vicino a fare il corso e spero di avere opportunità importanti. La Fiorentina sarebbe un'opportunità gigante e sarebbe una piazza dove andrei a piedi, ma penso che chiunque andrebbe in una piazza come quella viola. Comunque iniziare in Serie A, in qualsiasi squadra, sarebbe una partenza con i fiocchi. Sono obiettivi di qualsiasi allenatore".