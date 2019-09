TMW - De Sanctis (Bergamo TV): "Atalanta favorita don la Dinamo Zagabria"

Fonte: Andrea Losapio

Matteo de Sanctis, giornalista di Bergamo TV, ha parlato ai microfoni di TMW a margine della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia del debutto dell'Atalanta in Champions League contro la Dinamo Zagabria: "L'Atalanta deve partite subito forte, deve fare la corsa sulla Dinamo Zagabria anche per raggiungere il terzo posto, valido in caso per l'Europa League".

Il tecnico della Dinamo Zagabria Nenad Bjelica ha allenato in Italia. Può essere un vantaggio dal punto di vista tattico? "Penso proprio di sì, l'esperienza in Italia sarà utilissima per preparare questa sfida. Sicuramente avrà visto qualche partita di Gasperini durante la sua avventura allo Spezia".

Le parole di Gasperini? "Ha voluto smorzare un po' i toni per quanto riguarda la tifoseria della Dinamo Zagarbia, non sarà troppo diverso dal giocare a Genova o Torino. Sono un po' deluso per lo stadio, un impianto molto vecchio, totalmente scoperto".

Atalanta favorita? "Onestamente credo proprio di sì per quelli che sono i valori in campo. Petkovic è l'attaccante più forte della Dinamo Zagabria, nell'Atalanta sarebbe la quinta scelta. Potrebbe incidere la stanchezza e l'esperienza: bisogna vedere se a qualcuno tremeranno le gamme domani".