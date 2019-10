TMW - De Zerbi: "Contento per Sensi, se salta la gara con noi meglio..."

Fonte: dal nostro inviato a Trento, Alessandro Rimi

Roberto De Zerbi ha parlato a margine del Festival dello Sport di Trento. "Da allenatore guardo i miei colleghi, studio quelli di livello assoluto. Guardiola, Conte, tutti quelli top. Il rapporto coi dati? E' un argomento complesso, difficile da illustrare in poche battute. Ogni allenatore ha le sue idee, cerca di estrarre poi quelli che gli interessano".

Sull'Inter "Noi veniamo da gare non brillanti e felici, dobbiamo ritrovarci e troviamo l'Inter che ha perso con la Juventus ma che stava facendo meglio di tutte. Serviranno coraggio e attenzione, con quei campioni ogni giocata può essere decisiva".

Sul momento del Sassuolo "La gara con la SPAL è stata tra le migliori della mia gestione, poi sono arrivate gare non belle tatticamente e a livello caratteriale. Dobbiamo riprenderci".

Sulla sosta "Bisogna prendere ogni momento in modo positivo. Ci sono state settimane forzate senza partite e ci siamo allenati bene".

Su Sensi "Siamo contenti di vederlo così, in questo spessore raggiunto, in questo spessore che si è ritagliato. Se non gioca perché è infortunato forse è anche meglio".

Ancora sull'Inter "E' forte, non devo dirlo io. Saprà Conte se è da Scudetto, so che la mia squadra non è quella delle ultime due partite".