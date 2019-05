© foto di Insidefoto/Image Sport

Luigi Delneri, ex tecnico della Sampdoria - l'ultimo che la portò ai preliminari di Champions League - ha parlato della situazione in casa blucerchiata, con Marco Giampaolo che ha minacciato l'anno sabbatico. "Lo avrà fatto per pungolare un po' l'ambiente. Ha fatto grandi passaggi negli ultimi tempi, dopo un periodo difficile. Ha un posto importante, un'idea di gioco. È un prodotto che si avvicina alla cultura atalantina. I modi di giocare sono differenti, ma c'è convinzione. Chiaro che lui voglia alzare l'asticella, poi dipenderà dal volere del club, ma alla fine penso rimanga lì. Sta migliorando e ristrutturando il centro sportivo, poi il 3-3 di ieri può fare male. Magari ci vorrà un anno in più per raggiungere l'Europa".