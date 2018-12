Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

Dal palco del Golden Foot Luigi Di Biagio, ct della Nazionale Under21, ha commentato così il sorteggio del prossimo europeo di categoria: "Difficile, ma sarà uno dei più belli Europei degli ultimi 20 anni. Passerà solo la prima e la migliore seconda, ma ci faremo trovare pronti, pensando di dover arrivare primi. Spagna Belgio e Polonia sono avversarie difficili". Sui talenti dell'Under 21: "Qualcosa si sta muovendo e tanti ragazzi devono continuare così. Non vedo nella grafica Tonali o Kean, che sono andati in Nazionale A ma sono Under 19. La conferma per questi ragazzi è la cosa più difficile e mi auguro possano confermarsi".