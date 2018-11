TMW - Di Francesco: "Qualificazione in Champions l'obiettivo della Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, è stato intercettato da TMM a Coverciano a margine della Panchina d'Oro: "Allegri sta continuando a vincere, il riconoscimento dato dai colleghi quasi all'unanimità dimostra il valore dell'allenatore. Conte di nuovo in Italia? Non lo so, magari ha assaporato il campionato estero, c'è una diversa cultura, un concetto di civiltà rimarcato anche da Ancelotti. È tornata la vera Roma? Stiamo crescendo. Abbiamo fatto sette vittorie, due pareggi ed una sconfitta, pareggiando a Napoli ed a Firenze. La squadra è cresciuta anche nei risultati. Le parole di Ancelotti? Condivido pienamente sul concetto di civiltà, non so se ci sono gli estremi per fermare le partite. I tifosi devono andare allo stadio per incitare i propri beniamini prima che insultare gli avversari. È un percorso di crescita e sono contento che sia partito da un allenatore così importante come Ancelotti. Cosa manca a questa Roma? Un po' di punti, dobbiamo essere bravi a recuperare il terreno perso, partendo dalle prestazioni come quella di ieri. Il nostro obiettivo è arrivare fra le prime quattro per entrare in Champions, in questo momento terzo o quarto posto non cambia molto".