TMW - Di Lorenzo-Fiorentina, l’Empoli per gennaio fa muro: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Di Lorenzo e il futuro, tutto da scrivere. Ma a gennaio, molto probabilmente, sarà ancora con la maglia dell’Empoli. Muro per la cessione nel mercato di riparazione. È una situazione che potrebbe essere approfondita, eventualmente, per la prossima stagione. L’Empoli infatti insegue la salvezza e con Beppe Iachini ha tutta l’intenzione di centrare il traguardo con i suoi pezzi migliori. Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per il terzino destro, in casa Empoli potrebbe essere valutato Andrea Rispoli del Palermo. Ma è una situazione tutta da verificare. L’Empoli va a caccia della salvezza, con Di Lorenzo parte del progetto...