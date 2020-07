tmw Diritti tv, incontro interlocutorio tra ADL e i presidenti di A. Appuntamento al 28 luglio

vedi letture

Un pranzo per discutere dei diritti tv. Si è svolto a Roma, presso l'Hotel St. Regis, l'incontro voluto del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha invitato molti club di Serie A per parlare della questione relativa ai diritti televisivi. Un’occasione per il numero uno del club partenopeo per per illustrare il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato calcistico italiano, una media company per il canale della Lega. L'incontro è stato interlocutorio, con le parti che si riaggiorneranno in occasione della prossima Assemblea di Lega fissata per il 28 luglio.