© foto di Chiara Biondini

Intervistato da TMW in occasione della consegna del premio 'La Clessidra' a Sansepolcro, il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato anche del tecnico D'Aversa: "E' un allenatore giovane che sta facendo bene, cerca di imporre il proprio gioco e idee, è un ragazzo come me che vuole arrivare. Se ne parla poco per quello che ha fatto. Qualcuno ha detto che Faggiano avrebbe consigliato D'Aversa alla Fiorentina ma la società viola non sarebbe convinta perché lo considera un allenatore troppo italianista? Non mi ha chiamato nessuno per prima cosa, poi io comunque preferisco gli italianisti che fanno punti rispetto agli stranieri che se ne vanno con dei contratti sontuosi e pochi risultati. Ben vengano gli allenatori italiani. Gli obiettivi del Parma? Sarò sotto pressione finché non raggiungeremo la matematica salvezza, speriamo di raggiungerla quanto prima e di riprenderci dalla brutta figura fatta contro la Lazio".