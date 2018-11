TMW - Due tiri, due gol subiti. Audero: "Non mi sta girando bene..."

Fonte: Dal nostro inviato a Ferrara, Simone Lorini

"Io ho vissuto solo un anno in Indonesia, ho l'accento torinese. Se c'è la possibilità ci torno ma non è proprio vicino". Così sulle sue origini Emil Audero, portiere della Sampdoria e dell'Under 21 che stasera ha perso 2-1 a Ferrara contro i pari età dell'Inghilterra. "A Venezia sono stato molto bene, mi è dispiaciuto per come sono partiti ma Zenga ha dato la scossa giusta e mi auguro possano risalire la classifica.

Oggi due tiri e due gol subiti.

"Non mi sta girando molto bene, speriamo il vento cambi".