Come Nicolò Barella a metà gennaio, anche Federico Chiesa non vuole lasciare l'Italia per la sua carriera. L'attaccante della Fiorentina è ora valutato circa 70 milioni di euro, con outlook positivo vista l'ottima prova giocata contro l'Atalanta (e, in generale, un buon campionato) e probabilmente sarà ceduto nel corso dell'estate, a meno di un improbabile approdo in Champions League dei viola.

In questo si profila un derby fra due big del nostro calcio come Juventus e Inter. I bianconeri hanno messo gli occhi da tempo su di lui, mentre l'Inter - con Giuseppe Marotta in plancia di comando - vorrebbe rinforzare il proprio attacco, a destra, con un nome italiano e di sicuro avvenire, anche per coprirsi in caso di addio di Perisic. Come già ribadito, l'estero non sembra una pista probabile.