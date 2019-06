TMW - El Shaarawy verso la Cina: i dettagli della proposta dello Shanghai

Fonte: ha collaborato Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano dettagli sulla faraonica offerta dello Shanghai Shenhua per Stephan El Shaarawy della Roma. Un affare vicino, cifre e numeri raccolti anche da Tuttomercatoweb.com: i cinesi hanno proposto ai giallorossi 10 milioni più bonus inizialmente a fronte dei 18 richiesti. Per il ragazzo triennale da 16 netti: inizialmente erano cinque anni a 8, poi quattro anni a 12, ora l'ultima offerta è un triennale da 16. Come Graziano Pellè. El Shaarawy chiede anche una clausola per rescindere il contratto senza penali in caso di mancato ambientamento nel corso della prima stagione. Le parti stanno limando i dettagli, ci siamo quasi.