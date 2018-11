TMW - Empoli, esonerato Andreazzoli. Stasera incontro con Iachini

Fonte: In collaborazione con Alessio Alaimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Era nell'aria da questa mattina, ma Aurelio Andreazzoli non è più l'allenatore dell'Empoli. Fatale il 5-1 subito dal Napoli: l'esonero è stato comunicato dai vertici azzurri che, in serata avranno un contatto con Giuseppe Iachini. L'allenatore, l'anno scorso a Sassuolo, dovrebbe siglare un contratto biennale. Ma non è ancora fatta, anche perché bisognerà limare alcuni dettagli e soltanto stasera si capirà se Beppe Iachini diventerà il nuovo tecnico dell’Empoli.