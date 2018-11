TMW - Empoli, idea Depaoli del Chievo se parte Di Lorenzo

Il Chievo Verona e Giampiero Ventura, dimissioni a sorpresa subito dopo la partita pareggiata contro il Bologna ma pensate da tempo. Ed è sembrata assai singolare la conferenza stampa che ha preceduto la partita dove l’allenatore ha chiamato in causa Radovanovic e Sorrentino per dimostrare...

Libero: Berlusconi ammette: "Ho perso per colpa del Milan"

Il Quotidiano Sportivo dopo Milan-Juventus: "La signora in rosso"

Leggo in prima pagina: "L'Inter naufraga con l'Atalanta"

Il Messaggero: "Un Faraone per rilanciare la Roma. Lazio rallenta"

Leggo e la vittoria della Roma: "Un poker per tornare grande"

Repubblica-Bologna: "Orsolini salva il Bologna (per adesso)"

Idea Fabio Depaoli per l'Empoli. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com , gli azzurri avrebbero messo nel mirino il terzino del Chievo come possibile sostituto di Giovanni Di Lorenzo . Il classe '93 piace infatti da tempo alla Fiorentina, che lo ha seguito anche ieri al Castellani nella gara tra i toscani e l'Udinese e potrebbe quindi tentare un assalto già a gennaio.

