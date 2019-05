Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfumato il passaggio alla Fiorentina, Hamed Traoré resta un nome prezioso per il mercato dell'Empoli. Il centrocampista classe 2000 ha diversi estimatori in giro per l'Italia e l'Europa, nelle ultime ore si segnala un tentativo dell'Atalanta, che ha chiesto informazioni. La risposta dei toscani: servono 15 milioni di euro.