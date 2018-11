TMW - Empoli, occhi su Dell’Orco del Sassuolo

16 ottobre 1996, tragedia in Guatemala: muoiono 83 persone allo stadio

21 ottobre 1858, prima seduta per regolamentare il gioco del calcio

27 ottobre 2009, il Real Madrid perde 4-0 dall'Alcorcon, club di C

30 ottobre 1977, Renato Curi muore in campo durante Perugia-Juventus

31 ottobre 1993, dopo oltre due anni il Milan perde in trasferta

6 novembre, l'Italia affronta la Bosnia-Erzegovina: ultima da ct per Sacchi

11 novembre 2007, calcio in lutto per l'uccisione di Gabriele Sandri

12 novembre 1997, la Sampdoria richiama Boskov in panchina per sostituire Menotti

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy