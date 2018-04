TMW - Esnaider: "Felice in Giappone, ma un giorno voglio conquistare la A"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il doppio ex di Real Madrid e Juventus Juan Eduardo Esnaider ha parlato così della sua avventura professionale sulla panchina del JEF United, in Giappone, e anche delle sue ambizioni future: "Mi trovo davvero bene. Nonostante qualche problema con la lingua che rende difficile la comunicazione, sono riuscito a inserirmi in fretta in questo nuovo contesto. Mi sto godendo il calcio anche qui e sono fortunato ad aver trovato la mia isola felice. Al JEF United posso lavorare nel modo migliore".

In carriera ha viaggiato e conosciuto tante realtà diverse tra loro: Argentina, Spagna, Italia, Portogallo e Francia. Cosa l'ha colpita di più del calcio giapponese?

"L'applicazione. Lavorare coi giocatori giapponesi è un vero piacere, perché sono sempre pronti a imparare e migliorare, molto obbedienti, soprattutto tatticamente. Da questo punto di vista c'è ancora tanto da fare qui in Giappone rispetto al calcio europeo: il singolo difficilmente prende l'iniziativa in campo, difficilmente ha l'intuizione tattica, ma il materiale di base è comunque buono. Sono rimasto sorpreso, ho trovato calciatori bravi tecnicamente e messi bene fisicamente, con grandi margini di miglioramento".

Le piacerebbe tornare ad allenare in Europa? Magari anche in Serie A?

"Mi piacerebbe tantissimo. A livello tattico in Serie A ho imparato molto e sarebbe davvero bello, un giorno, tornare da allenatore. In questo momento sono felice in Giappone e voglio restarvi ancora un po', ma sono convinto che potrei aver successo in Italia grazie alle mie idee di gioco. Mi auguro di potermi conquistare sul campo questa opportunità in futuro".

Clicca nel link in calce per leggere l'intervista integrale di TMW a Esnaider