TMW - F. Cannavaro sul Napoli: "A Liverpool senza perdere la testa"

Fonte: Dall'inviato a Napoli, Pierpaolo Matrone

Presente a Napoli in occasione dell’evento benefico Dreaming Napoli 3, organizzato dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara in collaborazione dell’ufficio stampa Soccerpass, l’ex difensore di Napoli, Juventus e Nazionale italiana Fabio Cannavaro ha parlato al microfono di Tuttomercatoweb.com e RMC Sport Network.

Domani il Napoli gioca a Liverpool, quante chance dai agli azzurri di superare il girone? “Tante, ha una buona squadra anche se Anfield è un campo difficile. Bisogna offrire una grande prestazione per conquistare i tre punti. Il Napoli ha la possibilità di farlo, deve avere la giusta tranquillità e non perdere la testa in qualsiasi situazione”.

C’è anche l’Inter che lotta per la qualificazione. L’Italia può portare quattro squadre agli ottavi, credi che il calcio italiano sia in crescita? “Vedendo il campionato no, perché la Juve continua a dominare. Ma in coppa le squadre sono cresciute, forse sono formazioni attrezzate più per l’Europa che per la Serie A. Sono arrivati calciatori forti dall’estero, è una cosa importante”.

Ora sei in Cina, alla guida del Guangzhou Evergrande. Un domani avrai voglia di tornare in Serie A? “Penso che questo sia l’obiettivo di tutti, tornare nel calcio che conta. Io mi sto preparando al meglio. Sto facendo la gavetta, sono contento di quanto sto facendo e spero di farmi trovare pronto”.