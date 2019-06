TMW - Fedele: "Tolto Chiellini in Italia non vedo grandi difensori"

Fonte: dai nostri inviati Marco Frattino e Lorenzo Marucci

Sul palco del Football Leader è chiamato Enrico Fedele, operatore di mercato e agente dei fratelli Cannavaro. "Fabio Cannavaro? E' servita furbizia e applicazione per diventare così forte, Ulivieri è qui presente e sa quanti consigli ha dato a Fabio. Al Parma avevo Ulivieri, Cannavaro e Thuram, sappiamo quanto lavoro c'è dietro. Potenziale Pallone d'oro italiano? Ora non ne vedo, c'è grande crisi. Facciamo un sondaggio, tolto Chiellini non vedo grandi difensori. Oggi non esiste più il difensore che sa difendere, purtroppo", le sue parole.