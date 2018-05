TMW - Fernandes: "Battaglia ha già chiesto la rescissione: c'è la Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Rui Patricio-Napoli. Nell'intervista concessa a TMW il giornalista molto vicino allo Sporting CP Carlos Fernandes ha accostato a un'italiana anche il centrocampista Rodrigo Battaglia, vittima insieme ai suoi compagni dell'aggressione dei tifosi di martedì scorso: "In tanti stanno pensando alla rescissione unilaterale del contratto. Battaglia, per esempio, ha già chiesto di essere liberato e su di lui è forte il pressing della Roma. Fernandes vuole tornare al Porto per giocare nella sua città natia. Ma anche Rui Patricio e Bas Dost riflettono sull'addio a costo zero allo Sporting".