TMW - Ferrero: "LND subalterna alla A: ecco la prima riforma"

Fonte: Dagli inviati a Fiumicino, Dario Marchetti e Lorenzo Marucci

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato ai cronisti presenti a Fiumicino per le elezioni federali. Questo quanto raccolto da TMW: "L'importanza della giornata? Mi aspetto che vengano prese decisioni, fino ad oggi mi pare di esser stato su Scherzi a Parte. Prima la Lega, che io chiamo Slega, è stata commissariata. Ora mi auguro che il candidato della FIGC possa dare una svolta a questo calcio, a questa federazione, perché nessuno si accorge che qua parliamo di sedie e poltrone ma stiamo perdendo clienti. Se voterò Gravina? Chi è Gravina? Ah sì, vediamo, devo capire. Penso ci sia solo lui, quindi anche se io non lo voto dalle notizie che ho sarà lui. Può essere il nome giusto? E' una persona perbene, ma deve fare le riforme. Il calcio va riformato in tante piccole cose, perché ogni anno perdiamo tanti tifosi. Va bene che il calcio vive di televisioni, ma non scordiamoci che è l'unico sport che riunisce 70/80mila persone. Ieri a Milano ho visto un grande spettacolo, ma a Roma per esempio non la vedo più questa festa perché i tifosi sono delusi. La mia priorità? Siamo la Lega A, diamo 150 milioni di euro a Dilettanti e Lega Pro, ma loro hanno la maggioranza e noi la minoranza. E' uno scherzo. Noi paghiamo e prendiamo gli schiaffi, siamo nel paese delle meraviglie. La LND prende i soldi dalla Lega A, per questo dovrebbe essere subalterna. E' come se noi comprassimo i vestiti a una persona e questa ci prende a schiaffi. La prima riforma da fare è proprio questa. Micciché vicepresidente? Io faccio calcio, un calcio bello, pulito, divertente, non di caciara".