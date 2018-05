TMW - FIGC, Costacurta: "Quanti calci al primo incontro con Mancini"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vice-commissario straordinario della FIGC Alessandro Costacurta ha così parlato dal palco dell'evento KickOff: “Ricordo che incontrai Mancini negli Allievi. Non credo che abbia segnato: gli ho dato troppi calci... Quello fu il nostro primo incontro. Quando ho lasciato il calcio per me è stato facile, avevo 41 anni e non ho subito l'allontanamento. Io sono stato fortunato, qualcuno magari lo ha subito un po' di più”.