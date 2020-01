TMW - FIGC, Gravina: "Nessuna richiesta di minuto di silenzio per Bryant"

"Il Milan ha comunicato che giocherà col lutto al braccio. Nel pre-partita verranno trasmessi dei video".

Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi intervenuto alla presentazione dello studio "Il calcio che fa bene al paese", Gabriele Gravina, presidente della FIGC, parla così dell'impatto che lo sport nazionale ha sul paese: "Il calcio fa bene al paese, ai nostri tifosi, sia nel praticarlo che nel viverlo quotidianamente. È il calcio che deve dare possibilità di speranza e di sogni a tutti i nostri interlocutori. Abbassare i toni? Lo diciamo da tempo, è un virus che ogni tanto si ripresenta nel nostro mondo, veramente si sta esagerando. Minuto di raccoglimento per Bryant? Non è arrivata nessuna richiesta, stamane ho sentito il presidente Dal Pino una comunicazione di lutto al braccio per richiesta del Milan e durante la fase iniziale verranno mandati alcuni video a memoria di questo grande campione".

Come farà la Serie C a sopravvivere non avendo la forza economica di B o A?

"Deve fare ricorso ad un elemento che non è sul mercato, le idee. La sua funzione deve essere valorizzata, riconosciuta: da qui l'esigenza di avere una federazione molto forte e che sappia fare sintesi tra tutte le componenti, che possa dare un supporto".