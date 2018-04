TMW - Figo: "Inter, Champions non facile. Mi aspetto torni protagonista"

Fonte: Dal nostro inviato a Ginevra, Alessandro Rimi

In occasione della conferenza dell'evento Match For Solidarity a Ginevra, l'ex calciatore di Barcellona, Real Madrid e Inter Luis Figo ha affrontato diversi argomenti legati al mondo del calcio. "Credo che a questo tipo di eventi non si possa dire di no. Dobbiamo provare a raggiungere quanto più fondi possibili. Sono orgoglioso di essere capitano di questa squadra di campioni amici. Si gioca per un’importante causa. Penso alla diversità. Questo è uno step estremamente valido. Felice di tornare in campo? Vorrei avere la condizione di quindici anni fa… Ho la possibilità di vedere tanti amici che ho ammirato e mai affiancato. Italia fuori dal Mondiale? E’ dura per quello che rappresenta nel mondo. E’ dura per tutti, ma è anche una lezione per il futuro. I responsabili devono ragionare del perché di questo fallimento. L’Inter? Ha avuto un calo in inverno, credo che la corsa Champions non sarà facile. E’ importante che una società come quella nerazzurra debba ambire sempre a giocarla. Da anni non partecipa insieme al Milan. Mi aspetto che entrambe saranno competitive già dal prossimo anno, anche in ottica scudetto", ha detto.