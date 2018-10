TMW - Fiorentina, Ackermann a gennaio. Battuto il Benfica allo sprint

Kevin Ackermann alla Fiorentina. Affare praticamente in dirittura d'arrivo, la dirigenza viola con il ds Pantaleo Corvino e il responsabile del settore giovanile, Vincenzo Vergine, sono stati più rapidi di tanti club in Europa per prendere il centrocampista classe 2001. Nelle ultime settimane, il giocatore era stato visionato in Svezia anche da emissari del Real Madrid ma, soprattutto, c'era il forcing del Benfica che voleva portarlo in Portogallo. La società Viola ha praticamente chiuso: Ackerman dell'Hacken, capitano della Nazionale svedese U17, ha scelto Firenze, già da gennaio.