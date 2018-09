TMW - Fiorentina-Biraghi, prove di rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorentina al lavoro. Tra campo e mercato. Non solo il Cholito e Federico Chiesa. La società viola nelle prossime settimane avvierà i contatti anche per il prolungamento di Cristiano Biraghi. Lavori in corso. Biraghi può proseguire la sua avventura a Firenze con adeguamento e allungamento del contratto. Proprio come Giovanni Simeone, per il quale bisognerà aspettare ancora qualche settimana ma poi arriverà la fumata bianca. La Fiorentina si muove, anche Biraghi va verso il rinnovo...