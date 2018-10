TMW - Fiorentina, critiche verso Chiesa: si valuta querela a Gasperini

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Ultime notizie raccolte da Tuttomercatoweb.com in merito alle critiche rivolte da Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nei riguardi di Federico Chiesa, dopo il rigore assegnato alla Fiorentina due giorni fa. Papà Enrico, in concerto con la dirigenza gigliata, è indignato con l'allenatore della Dea, tanto da valutare gli estremi di una querela. Quelle accuse ("cascatore", "comportamento diseducativo") non sono state proprio digerite dagli ambienti viola.