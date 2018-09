TMW - Fiorentina e Benassi al lavoro per il prolungamento fino al 2023

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina è al lavoro per blindare i suoi gioielli: in questi giorni il club infatti si sta concentrando anche sul prolungamento del contratto di Marco Benassi, capocannoniere dei viola con tre reti. L'attuale accordo del giocatore scade nel 2022, l'intento è quello di allungarlo di un anno. Benassi si trova benissimo a Firenze e in estate non sono state prese in considerazioni offerte. Dalla Premier in particolare era spuntata per i viola una proposta di 23 milioni, rispedita al mittente.