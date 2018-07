TMW - Fiorentina, frenata su De Paul: l'Udinese non lo cede

Fonte: Simone Bernabei

© foto di Federico Gaetano

Rodrigo De Paul e la Fiorentina: un matrimonio che non s'ha da fare. Secondo quanto raccolto da TMW, la trattativa fra il club gigliato e l'Udinese per il classe '94 argentino è al momento una pista fredda. Salutati Meret, Jankto e Widmer, i friulani non hanno intenzione di privarsi anche del proprio numero 10 e al momento non si registrano aperture in tal senso.