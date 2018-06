TMW - Fiorentina, incontro terminato con l'entourage di Soucek

Seguite su TMW tutti gli aggiornamenti in tempo reale! 18.58 - RIPRESA L'ASSEMBLEA - Ripresa l'assemblea da pochi istanti, dopo interruzione avvenuta alle 14,30. 18.55 - Uscito De Laurentiis, il presidente del Napoli ha lasciato la struttura. 18.50 - MEDIASET SI DEFILA...

Allegri: "Spalletti fa l'attore ma la sua Inter lotterà per il titolo"

PSG, mano leggera della Uefa. No sanzioni ma cessioni per 60 milioni

Russia -1, i 10 del Mondiale: in Perù l'era Farfan dura da oltre 15 anni

Mondiale 2026, l'Italia sconfitta: ha votato per il Marocco

Roma, superato il settlement Uefa. Ancora paletti per l'Inter

Roma, il punto sul mercato: i big in uscita e i potenziali eredi

Incontro Samp-Parma, pressing ducale per Viviano. Gli altri nomi in ballo

Allegri: "Felicissimo alla Juve, ho detto cortesemente no al Real"

Spal, accordo con l'Hellas per Fares: i dettagli

E' terminato l'incontro tra l'entourage di Tomas Soucek , centrocampista dello Slavia Praga, e la Fiorentina. Il calciatore interessa al club viola, che ha già provato a portarlo in Italia lo scorso gennaio. L'affare, invece, potrebbe andare in porto durante questa sessione di mercato.

