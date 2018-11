TMW - Fiorentina, per Berge muro del Genk. Costi altissimi per gennaio

© foto di Federico De Luca

Trattativa quasi impossibile, almeno a gennaio. Il Genk non ha alcuna intenzione di privarsi a stagione in corso di Sander Berge, centrocampista classe '98 che già in estate finì nel mirino della Fiorentina (fu rifiutata un'offerta del club viola da 15 milioni di euro).

Per questo motivo, per la prossima sessione di calciomercato la società belga ha fissato paletti altissimi per ciò che riguarda il prezzo del cartellino del centrocampista norvegese: 25 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.