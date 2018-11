TMW - Fiorentina, Pioli: "Abbiamo parlato dei falli di mano"

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Federico Gaetano

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a margine della riunione in Lega Calcio con oggetto Var: "Siamo soddisfatti, quando c'è un confronto è sempre positivo. Rizzoli è molto propositivo, abbiamo discusso di situazioni successe. Credo che stiano facendo un ottimo lavoro e si possa fare meglio, abbiamo parlato del fallo di mano che non è semplice. Ci sono state scelte giuste, altre meno, non è sicuramente facile. Ci vuole collaborazione, stima e fiducia. C'è un regolamento che dev'essere rispettato, l'arbitro deve intervenire con il Var. Noi siamo molto positivi, c'è stata chiarezza".