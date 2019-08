TMW - Fiorentina, Pradè: "Fa male perdere così. Dalbert ci piace"

Fonte: Dagli inviati Giacomo Iacobellis e Luciana Magistrato

© foto di Lorenzo Marucci

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato in zona mista, ai microfoni di TMW, la sfida persa per 3-4 contro il Napoli: “Felice non sono perché abbiamo fatto un grande prestazione, i ragazzi meritavano di più. Abbiamo perso contro una squadra incredibile, che gioca insieme da quattro anni. Mi dispiace per i ragazzi, per il presidente, per i tifosi, ma è l’inizio di un percorso. Sono sempre stato chiaro e trasparente, per noi questo è un anno sportivamente parlando di transizione, dobbiamo costruire delle basi solide per diventare una squadra forte. Quasi 25mila abbonati? Ho vissuto delle emozioni incredibili, però poi rimaniamo con niente perché fa male perdere una partita in questa maniera. La polemica arbitrale la lascio agli altri, non voglio iniziare la prima giornata di campionato parlando di questa cosa. Avevamo Massa e Valeri che sono due top, quindi dico che mi voglio fidare di loro”.

Sui giovani: “Di loro eravamo sicuri. Abbiamo fatto i primi 20-25 minuti che sembravamo una squadra di Premier League per l’intensità che abbiamo messo in campo. A questo stadio piace questo, dispiace solo per il risultato”.

L’entusiasmo della gente? “Ero quasi convinto che il tifo ci avrebbe portato alla vittoria: gli episodi sono stati contro di noi. La spiegazione del Var? Penso di avere un ottimo rapporto con gli arbitri, loro mi hanno dato delle spiegazioni valide per cui voglio pensare che sia andato tutto a norma. Vorrei capire bene solo l’interpretazione della Var, ma non voglio entrare in polemica”.

Sul mercato: “La squadra c’è, anche Venuti ha fatto bene al pari di Sottil e Castrovilli. Pulgar ha fatto una partita di grande costanza, Chiesa l’ho visto motivatissimo e Boateng ci ha portato quell’esperienza che ci mancava. Io mi prendo le cose positive, il presidente era contento e ha fatto i complimenti alla squadra. Adesso vediamo che fare con Biraghi, Dalbert è un profilo che piace ma deve piacere a lui venire qui. Raphinha? E’ un giocatore che ci piace ma questa sarà una settimana piena di evoluzioni”.