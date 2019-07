Fonte: Dalla nostra inviata, Luciana Magistrato

© foto di Giacomo Morini

Jordan Veretout lascia il ritiro di Moena a bordo di un auto con autista. Il centrocampista viola non si è fermato a salutare i tifosi prima di andarsene in direzione del capoluogo toscano. Per lui non sono mancati gli insulti dei supporters della Fiorentina, che si accingono a registrare una cessione che sembra ormai ad un passo.