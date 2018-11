Nel corso dell'intervista a TMW, Sebastien Frey ha parlato anche dell'Inter. Che vede tuttora come anti-Juve: "L'Inter sarà comunque l'anti-Juve con il Napoli. I nerazzurri con l'arrivo di Marotta credo abbiano fatto il miglior acquisto della stagione. Quella della Juve è stata una scelta molto sorprendente, ovvero aver chiuso il rapporto con uno dei più grandi manager in Europa in questo momento". Poi sulla possibilità del suo connazionale Varane di vincere il Pallone d'oro ha detto: "Da dieci anni siamo abituati a Messi e CR7: c'è qualcuno che adesso storce il naso perché Varane è un difensore ma bisogna guardare quello che ha vinto. Lui è uno di quelli che potrebbe meritarsi il Pallone d'oro"

Clicca sotto per guardare