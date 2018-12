TMW - Frosinone, Beghetto: "Il gol a freddo ci ha tagliato le gambe"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Beghetto, centrocampista del Frosinone, ha parlato nel post gara della sfida contro il Napoli: "Gli azzurri sono una squadra molto forte e preparata, era difficile per noi fare punti oggi. Il gol a freddo ci ha tagliato le gambe, avevamo preparato la partita per limitare i giocatori del Napoli ma poi le cose sono andate diversamente. Sia la Juve che quella di Ancelotti sono squadre molto forti che si giocheranno lo Scudetto. In trasferta sarebbe fondamentale non perdere le partite ma oggi oggettivamente era molto dura".