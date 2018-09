TMW - Frosinone, Chibsah: "Dimentichiamo in fretta questa serata"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Frosinone, Raman Chibsah è intervenuto in mixed zone dopo la pesante sconfitta interna contro la Sampdoria. Queste le parole del calciatore scuola Juventus, così come raccolto dalla nostra redazione: "C'è tanto rammarico. Specialmente davanti al nostro pubblico alla prima in casa. Ora ci vuole calma. Analizzeremo gli errori con il mister alla ripresa. Speriamo di dimenticare subito questa sconfitta. Sarà dura".

Un primo tempo che era stato anche positivo, no?

"Il primo tempo è stato discreto, siamo anche riusciti ad attaccare. Nel secondo tempo, invece, il due a zero ci ha complicato le cose. Dobbiamo riprenderci, è innegabile".