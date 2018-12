© foto di Federico Gaetano

Frosinone a lavoro sul mercato. A caccia di rinforzi. Nel mirino c’è l’esterno offensivo uruguaiano Ignacio Lores Varela, grande protagonista con la maglia del Penarol di Diego Lopez che ha vinto il campionato di Clausura e già monitorato da diverse squadre in Europa. Lores Varela ha già esperienza nel campionato italiano e il Frosinone sta valutando il profilo per rinforzare la squadra. Il prossimo rinforzo, per i ciociari, può arrivare dall’Uruguay...