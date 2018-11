TMW - Fulham, Ranieri convince Okaka: può prenderlo a gennaio

Okaka ai tempi della Sampdoria

Il rientro dall'infortunio di Stefano Okaka, qualche settimana fa, lo ha reso appetibile sul mercato inglese. Tornato in campo due settimane fa contro il Newcastle, seppur solo per 13 minuti, l'attaccante italiano piace - e molto - a Claudio Ranieri, tecnico che lo aveva già avuto ai tempi della Roma. Così l'allenatore può prenderlo a gennaio, perché l'interessamento è forte e lo stesso Okaka non ha intenzione di rimanere più al Watford (che potrebbe anche aprire a un prestito con diritto di riscatto).