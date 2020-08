tmw Futuro in Europa per Jackson Porozo: sondaggio Lazio. Ma ci sono già 4 offerte

Futuro in Europa per Jackson Porozo, difensore ecuadoriano classe 2000 in scadenza di contratto con il Santos. Negli ultimi giorni c'è stato un sondaggio anche dalla Lazio che, al pari del Siviglia, ha chiesto informazioni e soprattutto tempo per definire prima alcune uscite. Il giocatore però ha fretta di decidere il suo futuro e presto prenderà una decisione, anche perché ci sono diversi club che sono molto più avanti nei contatti: Boavista, Real Valladolid, Anversa e Amburgo i club che hanno già presentato un'offerta e aspettano una risposta.